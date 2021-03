Occupazioni abusive in via Aosta, Fratelli d'Italia: "Situazione inaccettabile: Appendino agisca"

" La situazione delle occupazioni abusive in Via Aosta è inaccettabile e deve essere risolta. Comune e Prefettura rispettino gli impegni presi e intervengano per sgomberare ". A dichiararlo sono l'esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo e la Capogruppo in circoscrizione 7 Patrizia Alessi , che questa mattina insieme all'onorevole Augusta Montaruli e all'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone hanno effettuato un sopralluogo nelle palazzine interessate.



"Il protocollo firmato da Atc, Regione, Prefettura e Comune di Torino è vincolante in ogni sua parte - spiegano Liardo e Alessi - e il nostro assessore Marrone si era adoperato personalmente affinché fosse specificato il termine massimo di un mese entro il quale poi eseguire, senza scuse e ritardi, la liberazione delle case popolari illecitamente occupate per restituirle alle famiglie assegnatarie in emergenza abitativa. Non ci stupiamo che il sindaco Appendino non stia intervenendo, perché è ormai noto il suo disinteresse per i veri problemi della citta, ma dalla Prefettura ci aspettiamo il massimo impegno per l'attuazione puntale e precisa dell'unico strumento utile che abbiamo in mano per evitare che a Torino le case popolari diventino terra di nessuno".