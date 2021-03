Sciopero della logistica: adesioni tra il 50 e il 90%. "Ma potrebbe essere la bomba per la primavera"

Oscilla tra il 50% e il 90% (a seconda delle categorie) l'adesione, a livello piemontese, allo sciopero di 24 ore che è stato indetto per la giornata di oggi da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per il mondo della logistica.



Uno sciopero nell'arco di due giorni (visto che per gli autotrasportatori impegnati su lunghe percorrenze è stato proclamato per 48 ore), ma che soprattutto per la giornata di oggi ha coinvolto , oltre ai camionisti, anche i guidatori di furgoni per le consegne, i magazzinieri, gli spedizionieri e così via. Una "platea" che, solo a Torino e provincia, conta 20-30mila persone, che salgono a 50-60mila a livello regionale.