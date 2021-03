Doppio incidente (senza gravi conseguenze) nello spazio di 50 metri tra Moncalieri e Nichelino

Se non è un record poco ci manca. Due incidenti nello spazio di 50 metri o poco più, al confine tra Moncalieri e Nichelino: è quanto è successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo, in zona borgata Santa Maria.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte. La Polizia locale era intervenuta per lo scontro avvenuto tra un ciclista e una vettura: complice la bassa velocità, lo scontro è stato di lieve entità. Poco prima, una Lancia Y, condotta da un uomo, si era ribaltata nel tratto di via Rusca che porta verso Nichelino.

Anche in questo caso, il conducente è uscito dall'abitacolo da solo senza particolari conseguenze. Vista la spettacolarità del cappottamento, poteva andare ben peggio.