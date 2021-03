Sostegno alle Agenzie di Viaggi, la Sala Rossa dice sì

Il Consiglio Comunale ha approvato un Ordine del Giorno a firma Silvio Magliano (Moderati) per sostenere un comparto, quello del turismo, devastato da tredici mesi di pandemia.

"In particolare, la Giunta Comunale è impegnata dal mio atto a richiedere a ogni livello istituzionale un sostegno economico adeguato e immediato a favore delle agenzie di viaggi, dei titolari di partita IVA, dei consulenti e delle start up per tutto il periodo di fermo, nonché la garanzia della Cassa Integrazione fino al prossimo giugno".

"Chiederà inoltre di aprire un tavolo di crisi permanente con il MIBACT e l'apertura di corridoi turistici, nonché di stabilire un anno fiscale bianco per il 2020 e un primo semestre bianco per il periodo gennaio-giugno 2021, insieme a un credito di imposta per gli affitti fino a giugno 2021".

Si calcola che il turismo organizzato rappresenti il 13% del PIL italiano. Il settore del turismo – del quale gli Agenti di Viaggio sono la colonna portante – è trainante nella nostra economia. La pandemia e la conseguente crisi economica hanno messo in ginocchio molte realtà (si registra la chiusura di un'Agenzia su cinque) di un settore che lavora sul medio-lungo termine, con una programmazione di almeno nove mesi. "In questo settore - prosegue Magliano - non sono possibili né l'operatività in delivery né alcun tipo di riconversione. Le richieste contenute nell'Ordine del Giorno dei Moderati riprendono e sostengono parte delle richieste fatte su tutti i tavoli istituzionali dalle realtà rappresentative del comparto, quali per esempio il M.A.A.V.I. (Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane)".