Sfm 5, la linea pronta a fine 2024: “Entro 2 mesi la variante al piano regolatore per la stazione San Paolo”

Bisognerà aspettare la fine del 2024 per vedere finalmente in servizio la linea Sfm 5. A renderlo noto è l’assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, Antonino Iaria, rispondendo a un’interpellanza presentata dal capogruppo del Pd Stefano Lo Russo.

Il nodo legato alla stazione San Paolo

Uno dei nodi principali, che ha rischiato di rallentare ulteriormente la realizzazione dell’infrastruttura, riguarda la stazione San Paolo: il via libera dalla Regione infatti è arrivato solo previa modifica del piano regolatore da parte della Città di Torino. La stazione, altrimenti, non sarebbe considerata conforme, a livello urbanistico.

“Abbiamo avviato l’iter per l’accertamento della conformità urbanistica. e ha autorizzato, previa modifica del piano regolatore. Entro due mesi porteremo una nuova delibera in Consiglio comunale” ha spiegato Iaria.

Vivace botta e risposta tra Lo Russo e Iaria

Critico il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Lo Russo: “Si tratta di un’opera importante, volevamo accendere un faro sull’apparente disinteresse dell’amministrazione comunale su un’opera che dovrebbe essere in cima alla lista delle priorità”.

Piccata la risposta di Iaria: “Il Comune di Torino ha affrontato questo iter complesso in tempi brevissimi: chiunque dica il contrario deve dimostrarlo. La procedura si concluderà in 4 mesi dalla prima conferenza di servizi con delibera in consiglio comunale”.