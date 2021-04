Sabato Santo preghiera davanti alla Sindone: a Pasqua messa alla case popolari di corso Grosseto

Il Sabato Santo preghiera straordinaria davanti alla Sindone nel Duomo di Torino, con diffusione in diretta via social e TV 2000 in tutto il mondo. E’ questo l’appuntamento principale della Settimana Santa della Diocesi di Torino.

“Non è una semplice ripetizione – ha spiegato Monsignor Cesare Nosiglia - di quella del 2020. Lo scorso anno ci trovavamo davanti ad un’emergenza sconosciuta: oggi siamo più consapevoli delle difficoltà da affrontare”. “Soprattutto – ha continuato-abbiamo capito che la nostra prima forza si trova nell’affrontare con coraggio la vita e aiutare chi è in difficoltà”.

A fine 2020 erano attesi giovani da tutta Europa radunati dalla Comunità di Taizè, con ostensione straordinaria del sacro telo. Un impegno spostato, a causa della pandemia, ai giorni dopo il Natale 2021. Una parte dei ragazzi coinvolti però nel cammino di preparazione parteciperà il 3 aprile alla messa, portando “alcune testimonianze sul dolore e la speranza che hanno caratterizzato questo ultimo anno”.

Di seguito gli appuntamenti della Settimana Santa. Il Giovedì Santo alle 9.30 messa crismale presieduta da Monsignor Cesare Nosiglia presso il Santo Volto di Torino, seguita alle 18 da quella in Cena Domini presso la Cattedrale di Torino. Il Venerdì Santo alle 18 celebrazione della Passione presieduta dal Vescovo presso la Cattedrale di Torino. Infine la Domenica di Pasqua alle 10.30 Santa Messa sempre in Duomo e alle 17 funzione presso le case popolari di corso Grosseto.