La pasionaria No Tav Nicoletta Dosio a processo per evasione

Nicoletta Dosio, 74 anni. storica leader del movimento No Tav in Val di Susa, che a novembre ha finito di scontare una pena a un anno di reclusione, dev'essere processata per evasione: lo ha deciso la Procura di Torino.

La Dosio ha ricevuto questa mattina il rinvio a giudizio perché, nonostante fosse agli arresti domiciliari nel 2016, non li ha rispettati in diverse occasioni. Si tratta del periodo in cui aveva dichiarato l'intenzione di non rispettare la misura cautelare.