Sciopero generale per Gaza: manifestanti bloccano i binari dei treni, circolazione sospesa a Porta Nuova

La giornata di sciopero generale contro il genocidio a Gaza ha portato in piazza migliaia di persone. Durante il corteo, partito da piazza Carlo Felice, un piccolo gruppo si è staccato dal serpentone principale in via Madama Cristina, deviando in via Valperga Caluso.

Treni fermi

Raggiunto corso Sommelier, i manifestanti hanno trovato un ingresso laterale e da lì sono scesi fino ai binari della ferrovia, lungo i quali transitano i treni da e per Porta Nuova. In pochi minuti, i binari si sono riempiti: centinaia di persone hanno occupato l’area, costringendo le autorità a sospendere immediatamente la circolazione ferroviaria.

Da porta Nuova treni fermi, circolazione sospesa ritardi a catena e passeggeri bloccati. La protesta, nata nell’ambito dello sciopero generale, ha dunque paralizzato uno snodo cruciale della mobilità torinese, con pesanti ricadute sulla circolazione ferroviaria regionale e cittadina.

Nessuno scontro

Dall’altro lato, a distanza, la Digos presidia l’area. La tensione resta alta, anche se al momento non si registrano scontri.

Intanto, per via del blocco ferroviario, tutti gli ingressi di Porta Nuova sono stati chiusi ad eccezione di quello su via Sacchi, che al momento funziona sia da entrata sia da uscita. All’interno della stazione la situazione è caotica: i passeggeri attendono senza certezze, mentre i convogli restano fermi e i ritardi continuano ad accumularsi.