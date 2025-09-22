 / Cronaca

Cronaca | 22 settembre 2025, 12:12

Due incidenti in 24 ore, gli incroci di Mirafiori Sud nel mirino

Ancora uno scontro tra due auto. Ma la Circoscrizione vuole correre ai ripari

Stesso incrocio, stessa dinamica. Anche ieri, all’altezza tra via Candiolo e via De Maistre, a Mirafiori Sud, si è verificato un incidente stradale che, fortunatamente, rispetto al primo, non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto proveniente da via De Maistre non avrebbe rispettato la precedenza, andando a impattare con un altro veicolo che transitava lungo via Candiolo. L’episodio si aggiunge a quello già registrato appena 24 ore prima, nello stesso punto e con modalità analoghe.

Ma la pericolosità degli incroci nella zona sud di Torino è più che nota. Già oggetto, solo la settimana scorsa, di una commissione in Circoscrizione 2, a seguito di un’interpellanza del consigliere di “Noi progettiamo per la 2” Davide Schirru. Tra le possibili soluzioni - ha spiegato il coordinatore Alessandro Nucera - anche la collocazione di segnali di stop e dossi rialzati agli incroci. 

Philippe Versienti

