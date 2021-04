Dall'una di questa notte i vigili del fuoco di Torino sono impegnati a Bussoleno per l'incendio di un magazzino che si trova accanto a un'abitazione.

Il rogo, che ha interessato anche una porzione del tetto della struttura, è stato spento e sono in corso le lunghe operazioni di bonifica dei locali interessati dall'incendio e per la messa in sicurezza della copertura dell'edificio danneggiata da fiamme e calore.