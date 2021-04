Vendeva alcolici nonostante le regole anti Covid e creava assembramento: chiuso per 5 giorni un bar di Rivoli

Cinque giorni di chiusura per un bar che si trova a Rivoli, in corso Francia. A intervenire, sono stati gli agenti del commissariato locale, dopo che una segnalazione aveva riferito di un assembramento di persone a poca distanza dall'esercizio commerciale.



Il bar, apparentemente chiuso perché con la saracinesca abbassata, stava in realtà effettuando vendita di alcolici servendosi della grata, in violazione rispetto a quanto imposto dalle regole anti Covid.



Gli agenti hanno imposto la chiusura per 5 giorni, oltre alle multe in denaro.