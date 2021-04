"Via gli abusivi dai nostri cortili": la rivolta dei 500 contro gli ex nomadi di via Germagnano

Una petizione firmata da 537 residenti per chiedere lo sgombero di una sessantina di abusivi tra Barriera di Milano e Falchera. È stata presentata oggi dai cittadini, all’interno di un diritto di tribuna in Comune, al culmine di una vicenda iniziata nel 2019. Tra novembre e dicembre di quell’anno, dopo lo smantellamento del campo nomadi in via Germagnano, diversi nuclei familiari rom si erano infatti insediati negli alloggi popolari sfitti (circa trenta) di via Ghedini, Gallina, Maddalene e Cravero. Già allarmante all’epoca, la situazione, negli ultimi tempi, sembra essersi aggravata.

“La convivenza è impossibile - lamenta Monica Galluzzi, una dei firmatari -, quelle persone non si possono integrare con noi. Ci ritroviamo vetri rotti, cestini divelti, buche delle lettere spaccate, i cortili vengono usati come discariche e nelle cantine si sono verificati diversi furti. Di notte non si riesce più a dormire, si sentono schiamazzi continui. E se qualcuno prova a rimproverare i bambini per il rumore, i genitori lo minacciano. Tanti si sono ritrovati le auto danneggiate”.

Nonostante i ripetuti interventi delle forze dell’ordine, i disagi proseguono, alimentando la tensione negli stabili. Per questo gli abitanti si appellano ora alle istituzioni per un provvedimento urgente: “La maggior parte degli atti vandalici è commessa da minori - spiegano -, ma la polizia ci dice che proprio per questo è difficile sgomberarli. Noi subiamo le angherie di queste persone e nessuno fa niente. Sappiamo benissimo che se fosse successo in quartieri non popolari, anche con la presenza di bambini, nel giro di due giorni la situazione si sarebbe risolta”.

“La petizione presentata al Comune di Torino dai residenti di Barriera di Milano e Falchera, che chiedono lo sgombero di oltre 30 appartenenti occupati nelle palazzine in cui vivono, è un grido d’aiuto a cui bisogna prestare la massima attenzione. I residenti delle case Atc, infatti, lamentano una insostenibile convivenza con nuclei famigliari provenienti dal vecchio campo nomadi di via Germagnano. Dopo lo sgombero del campo, raccontano i firmatari della petizione, alcune famiglie sgomberate avrebbero preso possesso abusivamente di numerosi appartamenti sfitti", afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca.

"Le istituzioni hanno il dovere di portare legalità in ogni quartiere di Torino, anche in quelli che la politica ha colpevolmente dimenticato per troppo tempo. E’ inammissibile che si tollerino abusivismo, occupazioni, vandalismo o episodi di prevaricazione che rischiano di esacerbare gli animi dei residenti. Per questo motivo chiederò un incontro sia con il Prefetto che con il Presidente di Atc per studiare possibili soluzioni al preoccupante fenomeno delle occupazioni”.

Sul tema torneranno a discutere le commissioni consiliari competenti giovedì 8 aprile alle ore 8.30.