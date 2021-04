Una Pasqua con gusto grazie al delivery di F1sh Restaurant!

In questo periodo siamo aperti per il delivery giovedì a pranzo, venerdì pranzo e cena, sabato a cena per gustare i nostri piatti, insieme ai tuoi cari.

Da F1Sh Restaurant trovi le ricette della tradizione italiana rivisitate in chiave fusion, la tartare, il carpaccio, Pan Pao, Ravioli di riso e tanti altri gustosi piatti della cucina mediterranea.

Il protagonista è il pesce, che grazie all’esperienza dello Chef Ballani e alla maestria dei tagli orientali del Sushiman Chen, trova un’armonia perfetta con l’unione di ingredienti tipici asiatici abbinati alla tradizione della nostra terra.

Un mix di esperienza e tradizione saggiamente accostati per regalare un’esperienza unica ai nostri clienti, l’ideale per il pranzo di Pasqua con i propri familiari.

Importante: se gradisci la consegna a domicilio, per garantirti prodotti sempre freschi e del giorno, ti chiediamo di prenotare almeno entro Venerdì 2 Aprile.

Quale sarà il menù di Pasqua?

- Arancini di pesce (2 arancini al ragù di pesce azzurro);

- Tartare mista 200 gr. (Tartare di tonno, salmone, avocado, riso, gambero rosso di Mazara e ikura);

- Cous cous di mare (Letto di spinaci spadellati, gamberi e sugo di cozze e vongole);

- Bavarese al limone (Crema delicata al profumo di limone con caramello al lime);

La quota è di 55 € a persona e ogni due menù una bottiglia in omaggio.

PRENOTAZIONI E CONTATTI

F1SH Restaurant

Via Pietro Cossa 293/4H

10146 – Torino

Orari di apertura per il delivery:

giovedì, venerdì dalle 11 alle 14

venerdì e sabato dalle 18 alle 21

Sito web: www.f1sh.it

E-mail: amministrazione@f1sh.it

Tel.: +39 334 13 03 761 - 011 0240259

Whatsapp: 334 13 03 761