Torino, donato un defibrillatore alla “Tana del lupo” della Pellerina

Da ieri il parco della Pellerina ha uno strumento in più per tutelare la salute dei suoi frequentatori: la “Tana del Lupo”, infatti, è stata dotata di un defibrillatore automatico donato dall'associazione Cittadini nel Mondo.

Uno strumento utile per podisti e non solo

Soddisfatto il titolare del chiosco Graziano Biagioni, a più di un anno dal disastroso incendio che aveva messo in serio pericolo il proseguimento dell'attività: “Sono molto contento - ha dichiarato – perché era da diverso tempo che chiedevo alle istituzioni di installare un DAE a tutela dei podisti e degli avventori del parco”. Per l'associazione non è la prima iniziativa di questo tipo: “Siamo a disposizione – ha ricordato il segretario Giuseppe Catizone - di tutte le associazioni, i circoli e gli enti del terzo settore che in futuro vorranno contattarci per iniziative similari”.

La donazione è stata possibile anche grazie all'intermediazione del capo-gruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando: “Sono stato contattato - ha spiegato – da Biagioni a gennaio e subito mi sono impegnato per cercare una soluzione, trovando aiuto dall'associazione Cittadini nel Mondo. In due mesi siamo riusciti a ottenere questo risultato: la Pellerina è un punto strategico della nostra circoscrizione e va valorizzata in ogni modo”.

Il defibrillatore è stato accolto con molta enfasi anche dal comitato Torino in Movimento: “Sono soddisfatta - ha commentato la presidente Federica Fulco - di vedere esaudita una richiesta che come comitato spontaneo facevamo da tempo. Finalmente anche la Pellerina è cardioprotetta”.