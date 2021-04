Incendio in via Banfo: danni per 50mila euro. Le prime 11 famiglie dovrebbero rientrare a casa in giornata

Sono ancora al lavoro, dalle prime ore di questa mattina, i tecnici Atc che sono intervenuti per verificare i danni dopo l'incendio che è divampato nella serata di ieri da una cantina regolarmente assegnata in una palazzina Atc di 22 appartamenti in via Banfo 3.



Ancora incerte le origini dell’incendio e non risultano feriti (anche se 4 persone sono state trasportate in ospedale per prudenza a causa di alcune intossicazioni lievi). Ma da una prima stima, i danni sono di almeno 50mila euro.