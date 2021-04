Aggredisce la compagna, ma i carabinieri intervengono e arrestano un 27enne

Maltrattamenti in famiglia: è questa l'accusa per cui sono scattate le manette ai polsi per un uomo di Piossasco, che ha aggredito la compagna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati da alcuni vicini preoccupati per le urla che provenivano dall’appartamento della coppia: hanno così bloccato un 27enne che aveva aggredito la propria convivente. La donna, che ha riportato ferite guaribili in alcuni giorni, ha denunciato di subire aggressioni fisiche e verbali già da diversi mesi.