Una Pasqua solidale a Mirafiori Sud: in panetteria si fa la spesa sospesa per le persone in difficoltà

Una "spesa sospesa" con prodotti tipici per aiutare anche a Pasqua le famiglie in difficoltà del quartiere. Succede tra Mirafiori Sud e Lingotto, dove la Fondazione Mirafiori, tra le protagoniste, da un anno a questa parte, della rete Torino Solidale, ha riunito alcuni esercenti in una nuova iniziativa benefica.

Fino al 9 aprile i residenti potranno acquistare alimenti da devolvere ai più bisognosi presso le panetterie "Le Mille Follie" (strada delle Cacce 78), "Le Delizie del Grano", Il Chicco di Grano (corso Traiano 97/b), e "Becchio" (via Pasquale Paoli 34).

Colombe, uova e altre specialità pasquali saranno a disposizione della clientela, per un gesto di solidarietà che porti a tutti feste più serene, nonostante il forte momento di crisi. Della distribuzione si occuperà direttamente la Fondazione.