La Juve ritrova Demiral, il turco si è negativizzato a tempo di record

In un periodo tanto complicato per la mancanza di risultati (ultima vittoria a Cagliari a metà marzo), casi di positività al Covid (ultimo in ordine di tempo Bernardeschi) e problematiche varie (il caso di Dybala, Mckennie e Arthur, pizzicati dai carabinieri perché protagonisti di una festa vietata), alla vigilia della delicata sfida contro il Napoli arriva una buona notizia per la Juve: Merih Demiral è guarito dal Covid.

Lo ha reso noto in serata il club bianconero: il difensore, infatti, "ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) con esito negativo. Il giocatore non è più sottoposto al regime di isolamento e si unirà alla squadra domaniu mattina, 7 aprile, presso il JTC", ha spiegato la Juventus.

Una guarigione a tempo di record quella del giocatore turco: la sua positività era stata annunciata dalla società giovedì scorso, gli sono bastati cinque giorni per uscire dal tunnel del coronavirus.