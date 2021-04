Anarchici, la Procura chiede sorveglianza speciale per il torinese 'Boba'

la Procura chiede sorveglianza speciale per il torinese 'Boba'

La Procura di Torino ha notificato una richiesta di sorveglianza speciale per Marco Bolognino, 53 anni, detto 'Boba', volto noto dell'anarchia torinese, scrittore (autore del romanzo 'Io non sono come voi') e redattore di Radio Blackout, emittente radiofonica vicino ai centri sociali e all'area antagonista.

Bolognino, con alle spalle denunce e condanne per scontri in piazza, era stato arrestato nel 2019 con l'accusa di aver dato fuoco con un razzo nautico a un edificio del carcere 'Lorusso e Cutugno', durante una manifestazione in solidarietà agli anarchici arrestati nell'operazione 'Scintilla'.

La richiesta, in quanto Bolognino è ritenuto socialmente pericoloso, verrà discussa il prossimo 21 aprile.