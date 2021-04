Ladra strappa la borsetta a due ragazze in Barriera di Milano, ma i passanti la trattengono

Si era avvicinata a due ragazze che stavano parlando tra di loro, chiedendo dei soldi. Ma dopo aver ricevute alcune monete - ritenendole insufficienti - ha strappato loro tutta la borsa, prelevando "in autonomia" altri 20 euro.

E' successo nei giorni scorsi in via Montanaro, zona Barriera di Milano, dove le due amiche finite nel mirino della ladra (di 18 e 21 anni) stavano parlando tra loro per questioni di lavoro. La ladra ha tentato di scappare, ma è stata trattenuta da alcuni cittadini accorsi a seguito della richiesta di aiuto delle vittime. Sul posto sono poi arrivati gli agenti di Polizia, che hanno fermato la 21enne, con precedenti di polizia specifici.



La giovane, che prima di essere bloccata dai passanti aveva dato parte dei soldi a un uomo - probabilmente un pusher con cui aveva dei debiti - è stata arrestata per furto con strappo.