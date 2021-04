Sfuma l'accordo per le escort, estorcono denaro a un imprenditore: scoperti dai carabinieri

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per estorsione dai carabinieri di Leini, il fratello di 29 anni, invece, se l'è cavata con una denuncia a piede libero.

I due erano stati incaricati da un imprenditore di Leini di cercare una escort per una festa tra amici. Quando l'uomo ha però rinunciato, i due fratelli hanno preteso 180 euro di risarcimento. Per convincerlo a pagare non hanno esitato a minacciarlo e, in un paio di occasioni, sono arrivati a danneggiargli anche l'abitazione.

A quel punto la vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno organizzato l'incontro per la consegna del denaro. Quando i due fratelli hanno messo le mani sui soldi sono stati fermati dai militari.