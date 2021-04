Incidente sulla statale 24 "del Monginevro", traffico bloccato a Exilles

A causa di un incidente, il traffico sulla statale 24 “del Monginevro” è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del km 65,700, nel comune di Exilles.

Nel sinistro, avvenuto in curva, sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente. La chiusura del tratto resterà attiva fino al completamento dei rilievi da parte delle Forze dell’Ordine e alla rimozione dei veicoli incidentati. Il percorso alternativo è costituito dalla A32 tra gli svincoli di Susa e Oulx.

Le squadre Anas sono sul posto per la gestione della viabilità, per la pulizia della sede stradale e per riaprire tempestivamente il tratto non appena ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione.