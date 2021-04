Moncalieri, doppio incidente nel giro di 50 metri: prima centra un pedone e poi va a schiantarsi contro un'auto parcheggiata

Se non è un record, poco ci manca: una donna, alla guida della sua Panda, prima ha colpito un pedone e poi si è schiantata contro un’auto parcheggiata. E' successo ieri a Moncalieri, in strada Genova.

La guidatrice ha seminato il caos nel giro di 50 metri o poco più. Per fortuna sia il pedone che la donna alla guida non hanno riportato ferite importanti. Sul posto è arrivata la polizia locale: pare che all'origine del sinistro ci sia stato un guasto ai freni della Panda.

I Vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti oggi in via del Fontaneto, per un incendio sterpaglie che ha coinvolto una buona parte di vegetazione a bordo strada.

All’origine, probabilmente, un mozzicone di sigaretta buttato nell’erba: non ci sono stati feriti o persone coinvolte.