"Clima di terrore" in classe: indagata maestra delle elementari

Indagata per maltrattamenti un'insegnante che - in momenti diversi, fra il 2013 ed il 2019 - lavorò come supplente in due scuole primarie, la Alvaro-Gobetti e la Sinigaglia di Torino.

Secondo la procura del capoluogo piemontese la docente aveva creato "un clima di terrore" fra i più piccoli con insulti, minacce e aggressioni. Il pm Giulia Rizzo ha chiuso le indagini a carico della maestra e per la dirigente scolastica, la vicaria e il vice della Sinigaglia: per loro l'accusa è omessa denuncia, omissioni in atti d'ufficio e anche maltrattamenti per non essere intervenuti. Sono 21 i bimbi individuati come parti offese.