33enne algerino aggredisce e picchia una donna: bloccato e arrestato in serata

Sono circa le 19 quando una chiamata al 112, numero unico delle emergenze, segnala l’aggressione di una cittadina da parte di un soggetto nordafricano, che sarebbe poi scappato in direzione Parco del Valentino.

La pattuglia della Squadra Volante giunta sul posto raccoglie la testimonianza della vittima. La donna stava passeggiando con un amica in via Morgari quando aveva incrociato l’uomo, algerino trentatreenne, che, senza alcun motivo, le aveva sferrato una serie di pugni al volto, stordendola. Le urla dell’amica spaventata, l’abbaiare dei cani di quest’ultima e l’accorrere di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena, avevano poi messo in fuga il reo.

Grazie alle descrizioni fornite dai presenti, i poliziotti si mettono alla ricerca dello straniero. La vittima, nel frattempo, decide di farsi accompagnare dall’amica al pronto soccorso. Una volta uscita della struttura, rientrando verso casa, sarà proprio quest’ultima ad incontrare nuovamente l’aggressore per strada. Immediata la chiamata al 112, comunicando in tempo reale la posizione dell’uomo, il ponte di corso Sommelier, dove verrà fermato. Inizialmente collaborativo, l’algerino mostrerà ben presto i segni dell’insofferenza, sferrando una serie di pugni all’indirizzo del volto di un agente.

In fase di accertamenti emerge come lo straniero abbia numerosi precedenti di Polizia, diverse espulsioni dal territorio Nazionale ed oltre 20 alias forniti agli operatori nel corso dei vari controlli.

Scattate le manette per violenza, l'uomo è stato inoltre denunciato per lesioni personali e per le false attestazioni fornite durante l’identificazione.