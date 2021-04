Persi nel traffico di piazza Carducci, la Municipale scorta mamma anatra ed il suo piccolo al Po (VIDEO)

Presente un agente ad indicare la via da seguire

Sabato mattina la Polizia Municipale si è imbattuta in una situazione molto singolare. In una piazza Carducci frenetica, trafficata da veicoli e pedoni, i ‘civich’ sono intervenuti per salvaguardare l’incolumità di un'anatra con il suo piccolo che, smarriti e spaventati dal grande caos intorno a loro, cercavano di ritrovare la strada di casa facendo lo slalom tra le auto che gli sfrecciano vicino.

Gli agenti hanno bloccato il traffico e indirizzato i pennuti sul controviale di corso Bramante, organizzando una vera e propria scorta, con un agente a indicare la via da seguire e un'auto a protezione della piccola famiglia.

In prossimità del fiume Po, gli agenti hanno dovuto anche sventare l'attacco di una gazza che ha tentato di portare via il piccolo anatroccolo sotto gli occhi increduli dei passanti.

L'ingresso in acqua della famiglia di pennuti è stato salutato con un grosso applauso all'indirizzo dei vigili intervenuti da parte dei numerosi curiosi che assistevano all'epilogo di quella strana passeggiata