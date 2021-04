Trasporti pubblici, nessuna criticità del servizio nel primo giorno di ritorno delle lezioni (al 50%) in presenza: affluenza media del 35%

Oggi, lunedì 12 aprile, con la ripresa delle scuole in presenza almeno al 50%, il servizio di trasporto per gli studenti si è svolto senza alcuna criticità e nel pieno rispetto delle norme anticontagio, che prevedono un livello massimo di riempimento dei mezzi al 50%.

Gtt ha parlato di dati di riempimento della metro al 35%, senza rilevare alcuna criticità nel servizio Urbano e Suburbano. 35 % di riempimento su tutte le linee di bus e tram, con picchi in uscita scuole sulle linee 4, 10 e 56, ma comunque sotto il 50%.

Anche per il servizio di trasporto extraurbano non vi sono state segnalazioni di particolare affollamento, tuttavia, in coerenza con i rilevamenti di oggi, da domani il servizio sarà rafforzato in particolare a Ivrea e Cumiana.