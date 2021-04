Omicidio biker di Giaveno, l'imputato respinge le accuse: "Dispiaciuto per quanto accaduto"

"Sono dispiaciuto per quanto è accaduto". Manuel Morisciano, 24 anni, ha preso oggi la parola in Corte d'assise d'appello a Torino per respingere l'accusa di omicidio e chiarire i termini del suo coinvolgimento nel caso di Alessandro Gino, il motociclista degli Hell's Angel ucciso da un colpo di pistola nei pressi di Giaveno nel gennaio del 2017.

Secondo gli inquirenti, il biker morì durante una specie di spedizione punitiva contro il gruppo di biker che si era radunato in località Aquila: dopo un litigio, Claudio Romano, il figlio Erik e lo stesso Morisciano tornarono sul posto in un'auto che travolse un biker e dalla quale partì anche un colpo di pistola. I Romano sono stati giudicati separatamente, mentre il ventiquattrenne, difeso dagli avvocati Gian Paolo Zancan e Andrea Cianci, è stato assolto in primo grado dai reati più gravi.

Morisciano, che ha anche consegnato un memoriale, ha spiegato che Erik fece fuoco dopo essere stato aggredito con spranghe e bastoni e che subito dopo i tre si diedero alla fuga: ma nessun motociclista fu investito dall'auto.

Oggi sono stati ascoltati numerosi testimoni, alcuni dei quali, come già nel corso dell'udienza del 1/o aprile, hanno detto di non ricordare i dettagli di quella sera.