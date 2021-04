Comunali, Boccia a Torino. Appendino:"Ci siamo sentiti, se ci sarà modo ci vedremo"

“Oggi non vedo Boccia, ma l’ho sentito ieri: se ci sarà modo ci vedremo”. Ad annunciare che Chiara Appendino potrebbe incontrare Francesco Boccia, oggi e domani a Torino per un confronto con il Pd per le elezioni comunali, è la stessa sindaca ad un Giorno da Pecora. L’ex ministro ha in mano su incarico di Enrico Letta il dossier delle città che andranno al voto, tra cui appunto Torino.

Ai microfoni di Radio 2 la prima cittadina ha rilanciato l’ipotesi di alleanza tra il M5S ed il centrosinistra per le Amministrative. “Penso che partendo dell’esperienze del Conte bis, -ha detto – che ha portato a Torino la metro 2 ed il centro di Intelligenza Artificiale, si possa allargare il perimetro andando al di là del M5S. Io penso si debba perseguire il bene della città, ampliando il più possibile l’orizzonte”.

E sui nomi in campo per la candidatura a sindaco, dal capogruppo del Pd Stefano Lo Russo al rettore del Politecnico Guido Saracco, Appendino ha commentato:”Di nomi c’è ne sono tanti, ma questo arriva dopo: la priorità è cosa si vuole fare per Torino. Mi piacerebbe ragione su cosa fare per dare continuità ai progetti che ho iniziato”.