Venaria, rinnovate le cariche del Consiglio direttivo dell'Avis. Il presidente è Andrea Campasso

Sono 11 i Consiglieri nuovi entrati, donatori che hanno scelto di mettersi in gioco entrando a far parte della macchina organizzativa portando l’età media del Consiglio Direttivo da 59 anni a 46, con un notevole cambio generazionale ed un aumento di consiglieri.

La riunione si è conclusa comunicando una lieta notizia, stimolo e obiettivo per il nuovo mandato: l'Avis di Venaria avrà una rotonda in gestione. "Per quanto riguarda i dati delle donazioni, da gennaio a marzo 2021 abbiamo totalizzato 300 donazioni contro le 275 dello stesso periodo del 2020. Questa mattina c'è stata la donazione del mese di aprile, la prima che ha visto protagonista il nuovo consiglio direttivo; abbiamo raccolto 30 sacche di sangue intero e effettuato gli esami d'idoneità alla donazione a 4 candidati (coloro che per la prima volta o dopo diversi anni si avvicinano al mondo Avis)".