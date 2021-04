No Tav ferita in Val Susa ricoverata alle Molinette [VIDEO]

Secondo la ricostruzione della questura , a seguito di un lancio di sassi, bombe carta e fuochi d'artificio, " le forze dell’ordine hanno lanciato lacrimogeni e utilizzato mezzi idranti per mantenere a distanza i facinorosi che si sono barricati lungo la recinzione della linea ferroviaria, bloccando la circolazione del traffico per circa un'ora. Nessun contatto diretto tra manifestanti e reparti inquadrati ”.

Per i manifestanti, la polizia avrebbe lanciato i lacrimogeni ad altezza uomo e proprio uno di questi avrebbe colpito la ragazza ferendola.

"Esprimiamo forte condanna per i nuovi disordini avvenuti a San Didero, ieri sera, dove alcuni manifestanti all’altezza del casello di San Giorio, sull’autostrada Torino Bardonecchia, hanno costruito una barricata con un cavo d’acciaio teso tra i guard rail, con tronchi, pezzi di lamiere e bidoni di plastica, mettendo in pericolo la vita degli automobilisti e cercando lo scontro. Solidarietà a tutti gli agenti coinvolti, che ogni giorno garantiscono la sicurezza e l’ordine in Val di Susa" è il commento di Raffaele Gallo, presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale.

"Il diritto a manifestare pacificamente e’ lecito, cio’ che non e’ accettabile e’ vedere una valle provata da molti problemi essere messa a ferro e fuoco da facinorosi contrari a tutto. Mi dispiace per il ferimento dell’attivista, solidarieta’ alle forze dell’ordine schierate per garantire l’ordine e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, condanno ogni forma di protesta o di repressione violenta e ingiustificata” dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Daniela Ruffino.