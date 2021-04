"Un’attivista No Tav é grave in ospedale con emorragia cerebrale e fratture al viso, colpita da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalle truppe d'occupazione". É il messaggio riportato sui canali social dal movimento No Tav, dopo l'ennesima notte di tensioni al cantiere del nuovo autoporto di San Didero, in Val di Susa.