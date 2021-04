Detenzione di droga, lesioni e rapina: tre arrestati dai carabinieri a Torino

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare i reati, i carabinieri hanno arrestato tre persone per detenzione di droga, lesioni e rapina.

In particolare a Torino, quartiere Barriera Milano, è finito in manette un cittadino gabonese di 34 anni, irregolare in Italia, il quale fermato in strada per un controllo ha deglutito diverse dosi di stupefacente che nascondeva in bocca. Subito dopo ha tentato la fuga strattonando e scalciando i militari dell’Arma che lo hanno prontamente bloccato.

Nel quartiere Madonna di Campagna, stessa sorte è toccata a un italiano di 49 anni, che, dopo aver iniziato una lite per futili motivi con un cittadino del Bangladesh titolare di un negozio di generi alimentari, ha violentemente picchiato un cliente intervenuto in difesa del commerciante. L'immediato arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, avvisati da diverse telefonate giunte al 112, ha permesso di bloccare il trentanovenne nei pressi della propria abitazione. Il cliente aggredito è stato accompagnato all’ospedale dove si trova tuttora ricoverato per accertamenti clinici a causa dei traumi riportati.

Infine nel Quartiere Barriera Milano, i carabinieri hanno arrestato un peruviano di 32 anni che in preda alla gelosia è entrato nella casa della sua ex fidanzata e l’ha prima aggredita e poi rapinata del telefono cellulare. La vittima, nonostante profondamente scossa per l’accaduto, è riuscita ad avvisare il 112 e le gazzelle dell’Arma, prontamente intervenute, sono riuscite ad individuare e bloccare l’aggressore in strada. La donna, accompagnata all’ospedale, è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi per le ferite riportate.