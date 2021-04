Val di Susa, M5S: "L'Arma prenda le distanze da carabinieri che sostengono di aver lanciato lacrimogeni ad altezza d'uomo"

"Come MoVimento 5 Stelle condanniamo sempre e comunque ogni forma di violenza, di qualsiasi tipo. Non è con quest'ultima che si risolvono i problemi. Lascia sgomenti però il video relativo a martedì scorso con il carabiniere che sostiene di aver colpito dei manifestanti ad altezza d'uomo. Pratica questa che, in base a quanto viene riportato da alcuni partecipanti alle manifestazioni, è proseguita anche nel fine settimana con una donna ferita al volto. Qualora tutto questo fosse confermato, sarebbe gravissimo. Invitiamo l’Arma a fare chiarezza, e nel caso a prendere le distanze da questo modo di operare, che danneggia in primis l'onorabilità dell'Arma dei Carabinieri e l'abnegazione di quei servitori dello Stato che proprio i cittadini difendono e tutelano. La violenza non è mai la soluzione: vale per i No Tav così come vale per chi è chiamato a fare presidio in occasione di queste manifestazioni". Così in una nota i parlamentari piemontesi del M5s Elisa Pirro, Alberto Airola, Susy Matrisciano, Luca Carabetta, Celeste D’Arrando e Davide Serritella.