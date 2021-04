Venaria, il sindaco incontra gli studenti che studiano Atelier di progetto urbano

Incontro stamane a Venaria, con una ventina di studenti, a lezione di Atelier di progetto urbano, del corso di Restauro e valorizzazione del patrimonio, della facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Il sindaco Fabio Giulivi e l'assessore alla Cultura, Marta Santolin, hanno incontrato la delegazione accompagnata dai docenti Roberto Albano e Silvia Gron.



Gli Amministratori venariesi, hanno illustrato le potenzialità che la città e il suo territorio hanno, in quanto sono uno dei maggiori e più visitati poli museali dell'intera Regione Piemonte. Inoltre, è stato illustrato come prosegue la realizzazione dei lavori che riguardano il Movicentro e la trasformazione della Ferrovia Torino Ceres in vera opportunità per il miglioramento della mobilità da e verso Torino e il polo museale torinese, le Valli di Lanzo, l'aeroporto di Torino-Caselle, Sandro Pertini. Venaria Reale è sempre più al centro delle trasformazioni del nostro territorio e ambisce a un ruolo da protagonista, sui temi dell'innovazione e sperimentazione, di nuovi approcci sulla rigenerazione urbana, che coinvolgano, i primis, i giovani.