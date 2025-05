“A piccoli passi”: escursione immersiva per bambini alla scoperta delle colline chieresi

Ultimo appuntamento prima delle vacanze estive per “A piccoli passi”, le passeggiate e le iniziative gratuite dedicate a bambini della fascia 0-6 anni e famiglie realizzate da Camminare lentamente in collaborazione con il Nido Cucciolo nell’ambito del progetto “Nati per Leggere – Cultura per Crescere” del Comune di Chieri.

Escursione da Airali a Tetti Grondana, per raggiungere l’azienda sperimentale della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, un’area di 12 ettari sulle colline chieresi acquistata dall’Università di Torino nel 1966; da allora viene utilizzata per attività sperimentali e per scopi didattici, nella quale attualmente sono presenti circa 800 piante da frutta tra meli, peschi, ciliegi, peri, albicocchi, susini, mandorli, noci e noccioli, gelsi ed di altri fruttiferi minori ed una vigna di Freisa Doc (2000 metri quadrati).

Grazie alla disponibilità dei tecnici del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, sarà possibile visitare questa vasta collezione di fruttiferi, che include entità rare o in via di estinzione ed assaggiare le ciliegie dell’azienda deliziosi frutti rossi che grandi e piccini adorano!

Lunghezza percorso: 2,5 km

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino

Partecipazione gratuita

Ritrovo a Chieri, Airali, Cimitero, via Airali

In casa di pioggia la passeggiata verrà rinviata.

Info e prenotazioni: Angelo 349-7210715, sentierichieri@virgilio.it, www.camminarelentamente.it