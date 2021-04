Inaugurato in via Fratelli Garrone il nuovo store Action

E' stato inaugurato nella mattina di oggi, giovedì 22 aprile, il primo store Action a Torino, in via Fratelli Garrone 85. A gestire il punto vendita uno staff di 20 persone, tutti nuovi assunti.

Ampio assortimento di 6.000 diversi prodotti di qualità a basso prezzo suddivisi in 14 categorie: biancheria e articoli per la casa, articoli sportivi, cancelleria e decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, articoli per il giardinaggio e il fai da te, prodotti multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici.

Il negozio è aperto tutti i giorni da lunedì a sabato con orario continuato dalle 8:30 alle 21 e la domenica dalle 8:30 alle 20.

Per ulteriori info: www.action.com