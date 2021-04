Attacco hacker al sistema informatico Atc, servizi verso la piena operatività

Procedono i lavori per riportare alla piena operatività i servizi di Atc del Piemonte Centrale, colpiti nella notte tra il 10 e l’11 aprile da un attacco informatico che ha compromesso l’intero sistema informativo e l’attività degli uffici. Un attacco hacker "di alto livello", messo a segno da parte di ignoti che hanno chiesto un riscatto di 700mila dollari. Ovviamente l’Agenzia non ha ceduto alla richiesta, ma i danni sono stati pesanti: i dati gestiti non sono fortunatamente andati persi, ma saranno necessarie alcune settimane di lavoro per ricostruirli.

"Le email stanno tornando progressivamente operative a partire da oggi e contiamo, con l’inizio del mese di maggio, di poter tornare a erogare quasi tutti i servizi digitali" spiega il presidente Atc, Emilio Bolla. "Nel frattempo - aggiunge - l’attività non si è mai fermata: siamo tornati indietro nel tempo e uffici e sportelli si sono riorganizzati in modo da garantire i servizi essenziali utilizzando carta, penna e linee telefoniche. Io stesso, questa settimana, sono stato in alcuni complessi delle zone di Aurora, Lucento, Barriera di Milano, Pietra Alta, Borgo San Paolo per vedere da vicino i problemi da risolvere e testimoniare che questo episodio non ci ha fermati, pur avendoci danneggiati moltissimo".

Al momento tutti gli aggiornamenti sui servizi Atc sono disponibili su una versione provvisoria del sito (www.atc.torino.it) e sulla pagina Facebook Atc Torino.