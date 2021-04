Venaria, attivate le procedure per i lavori di consolidamento della scuola Rigola

A seguito dell'acquisizione delle relazioni di verifica delle condizioni degli intradossi dei solai della scuola Rigola, oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea (locali ex-Casa di Carità e locali mensa) e dei solai e delle pareti interne della relativa palestra, si renderà necessario eseguire i necessari interventi di consolidamento.

Sono state pertanto attivate le procedure per la progettazione e l’appalto dei lavori, che verranno eseguiti nel periodo estivo di chiusura del complesso scolastico, in modo tale da rendere disponibili i locali prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

"Come promesso, in seguito alla situazione d’allarme verificatasi nei mesi scorsi - afferma il sindaco, Fabio Giulivi - abbiamo realizzato i controlli doverosi e necessari sull’edificio scolastico Rigola, mettendo davanti a tutto, la sicurezza degli alunni e del personale della scuola. Scusandoci per i disagi arrecati sin qui, ma dovendo agire, visto il responso delle verifiche tecniche, nostro malgrado, comunichiamo che dobbiamo tenere chiusa la scuola sino al completamento delle nuove opere di manutenzione. Il nuovo anno scolastico si prospetta come la rinascita della comunità scolastica. Una scuola più sicura per i nostri studenti e per tutti coloro che vi lavorano è certamente un tassello che si aggiunge al tanto desiderato ritorno alla normalità. Stiamo lavorando per questo".