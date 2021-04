La strada provinciale 23 “del Colle del Sestriere" e la 212 “del Moncenisio” chiuse per lavori

Sp. 23 “del Colle del Sestriere. Variante all’abitato di Porte” dal 27 al 30 aprile

Per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici delle gallerie “Craviale e Turina” si rende necessaria la sospensione della circolazione per tutte le categorie di utenti sulla Sp. 23 del Colle del Sestriere-Variante all’abitato di Porte dal Km. 0+000 al Km3+830, con deviazione su percorso alternativo dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nel periodo compreso tra il 27 ed il 30 aprile 2021.

Sp. 212 “del Moncenisio” dal 26 aprile al 7 maggio

Per interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di un ponticello sul Rio Clanero, al km 0+700 circa della Sp. 211 “del Moncenisio” si rende necessaria la chiusura al transito veicolare, dal km 0+000 al km. 1+000, in territorio del Comune di Venaus dal 26 aprile fino al 7 maggio 2021.