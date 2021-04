Lo minacciano per 20 euro con una bottiglia sotto i portici di via Nizza: arrestati due rapinatori

Auto della polizia in servizio (immagine di repertorio)

L'hanno minacciato con un coccio di bottiglia intimandogli di consegnare loro del denaro, per poi dileguarsi tra le vie interne di San Salvario dopo aver ricevuto una banconota da 20 euro. E' successo nella notte tra domenica e lunedì di fronte a un hotel di via Nizza, dove un ragazzo di 32 anni si stava recando per chiedere alloggio.

Rintracciata immediatamente la polizia, la vittima ha fornito una descrizione degli aggressori, che sono stati trovati poco dopo mentre cercavano di darsi alla fuga.

Si tratta di un nigeriano di 25 anni e di un gambiano di 23, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora a Torino, entrambi con numerosi precedenti di polizia, per reati contro la persona e il patrimonio. I due sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata in concorso.