L'automotive in crisi va oltre Stellantis: stop per Maserati, ma 9 settimane di cassa integrazione anche per Comau

"Siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori Comau e per la presenza delle sue qualificate produzioni storicamente insediate sul territorio torinese - dice Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil Torino e provincia -. Comau non è rientrata nell’operazione Stellantis, ma non si capisce al momento quale missione industriale sarà affidata a questa storica azienda che produce automazione".



"Le linee robotizzate di tutti gli stabilimenti italiani dell’auto, a partire da Melfi, sono state progettate e industrializzate da Comau, conosciuta come la “fabbrica che costruiva le fabbriche” - aggiunge Toni Inserra responsabile di Comau per i metalmeccanici Cgil -. Preoccupa che le uniche informazioni fornite oggi dall’azienda riguardino il ricorso alla cassa integrazione e il calo importante di commesse. Chiediamo alla proprietà e alla Direzione garanzie circa la missione produttiva e il futuro dell’azienda, dei suoi dipendenti e del suo insediamento produttivo a Torino”.

Ma anche la fermata prolungata per la Agap di Maserati preoccupa (e molto) sindacati e lavoratori: "La cassa continua in dosi sempre più massicce - dice ancora Lazzi -. Oggi sono state richieste ulteriori quattro settimane e mezzo di ammortizzatore sociale. Sono tutti segnali negativi, le istituzioni locali, nazionali e Draghi in particolar modo, devono capire che se si vuole salvare l 'economia cittadina bisogna avere un piano preciso di investimenti da effettuare sul settore automotive e sull'energia pulita, quindi andare da Tavares, forti di un progetto, per chiedere volumi produttivi sufficienti a saturare gli impianti. Francamente non è comprensibile il perché non lo stiano facendo".



"E' una mazzata, è difficile scrivere altro - si legge sui canali social dei sindacati Fiom della Maserati -: va convocato il Gruppo Stellantis per conoscere le reali intenzioni. Ma devono farlo le istituzioni. Ne abbiamo passate tante e sappiamo che da soli non bastiamo".