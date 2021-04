Festeggiano una Comunione all'interno di un ristorante, ma arrivano i carabinieri: a Nichelino sanzioni in vista per proprietario e avventori

Hanno partecipato in 60 alla Festa di Comunione in un ristorante di Nichelino, ma a interrompere tutto sono arrivati i carabinieri. La giornata, è così finita con una sfilza di sanzioni. E' accaduto ieri pomeriggio in un locale di Nichelino.

I carabinieri hanno avviato oggi le procedure sanzionatorie amministrative nei confronti del titolare del ristorante, che ieri era aperto e attivo nonostante i divieti. La maggior parte dei presenti al pranzo, molti privi di mascherine protettive, sulla base delle prime verifiche facevano parte appunto del gruppo intento a festeggiare la "comunione".

Al termine degli accertamenti dei carabinieri volti alla loro completa identificazione, gli avventori verranno a loro volta sanzionati per il mancato rispetto delle norme per combattere la diffusione del virus.