Alla Palazzina di Stupinigi una serata alla scoperta del cielo per vivere un San Valentino diverso

Un San Valentino diverso, da vivere in una location suggestiva come la Palazzina di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino. La sera del 14 febbraio, dalle ore 18.30, appuntamento con il cielo, con la vista di Venere, insieme a Giove, Marte e Orione, diventa protagonista a Stupinigi in un evento eccezionale in programma al tramonto, sulla terrazza della Palazzina di Caccia, verso il parco storico.

Una serata dedicata a Venere e alle stelle

La serata dedicata a Venere prevede un percorso nelle sale alla scoperta di storie, aneddoti e personaggi legati al tema dell’astronomia, come la principessa di Carignano, Giuseppina di Lorena Armagnac (1753-1797), moglie di Vittorio Amedeo di Carignano e nonna di Carlo Alberto: una donna straordinaria per i suoi molteplici interessi, tra cui l’astronomia, di cui la Palazzina conserva un ritratto nell’appartamento di Levante.

Al termine della visita guidata, una “lezione di cielo” nel Salone d’Onore e infine, dalla terrazza, l’osservazione guidata di Venere e degli altri pianeti dai telescopi dello staff del Planetario, accompagnata da un calice di vino e una friandise salata, a cura dell’associazione Tutela Baratuciat e Vitigni storici.

L’evento è organizzato dai Servizi Educativi della Palazzina di Caccia di Stupinigi in collaborazione con Infini.to-Planetario di Torino. Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 011 6200601 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it

Riccardo Muti protagonista del Sonic Park

Intanto è ufficiale che Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini in una delle serate più attese della nuova edizione di Stupinigi Sonic Park. che per una notte darà spazio alla musica classica invece che al rock.

La tournée del grande maestro partirà venerdì 18 luglio dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, cui seguiranno le date di domenica 20 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD), martedì 22 luglio al Lucca Summer Festival e giovedì 24 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (Na). Un programma che attraversa diverse epoche, mettendo in luce la bellezza e la potenza espressiva della grande musica sinfonica e cinematografica.