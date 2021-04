Comunali Torino, Betti Balducci candidato sindaco del Partito Gay:"No alleanze con cdx e csx"

Davide Betti Balducci candidato sindaco per il Partito Gay alle Comunali di Torino. E’ la prima volta che in Italia scende in campo questa formazione politica per i “diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale”, con l’obiettivo di fare diventare il capoluogo piemontese “più inclusivo, più ambientalista e più competitivo”.

A Torino 50 anni nacque il F.U.O.R.I.

Cinquant’anni fa proprio a Torino, come ricorda il portavoce del Partito Gay Fabrizio Marrazzo, nacque il primo movimento per i diritti lgbt della storia F.U.O.R.I. (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano).

"No ad alleanze con centrodestra e centrosinistra"

A guidare la lista Davide Betti Balducci, presidente nazionale di Diritti e Libertà per l'Italia ed eletto più volte Consigliere Comunale come indipendente in lista civica. Ed il partito promette di non allearsi né con la destra, né con la sinistra per le Comunali, ”incoraggiato da molte persone LGBT+ che si troverebbero imbarazzate nello scegliere tra un centro destra che le maltratta ed un centro sinistra che le usa per l’ennesima volta”.

"Non parleremo solo di diritti della comunità LGBT+"

Al momento la lista sta raccogliendo le adesioni e componendo il programma, che sarà disponibile a breve. "Non parleremo – promette Betti- solo di diritti della comunità LGBT+, ma abbiamo un programma dedicato a Torino, città dalle mille risorse che va rianimata al più presto. "Le ricerche di Euromedia Research, valutano il partito al 6.2% su una popolazione LGBT+ calcolata al 12.8%, senza contare tutte quelle persone che conducono “una vita segreta”, persone che in particolar modo avranno la possibilità nel segreto dell’urna di godersi un attimo di liberazione personale, mandando un forte segnale politico e sociale."