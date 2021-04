I sindacati di Polizia chiedono l'istituzione di un servizio navetta per raggiungere il carcere di Torino

"Il manto della strada che porta al carcere Lorusso e Cutugno di Torino ha bisogno urgentemente di un intervento di manutenzione". È quanto chiedono i sindacati di polizia penitenziaria Osapp, Sinappe e Uilpa in una lettera inviata a sindaca, presidente della Regione, prefetto, questore, alla Gtt e agli assessorati competenti.

"Più volte abbiamo segnalato la necessità di riparare il manto stradale che, dal semaforo di via Pianezza conduce all'Istituto Penitenziario - si legge nella missiva - Nonostante le numerose segnalazioni, questo non è avvenuto tanto che le assicurazioni al riguardo sono risultate vane".

Oltre alla richiesta di sistemare il manto stradale, i sindacati chiedono che si provveda "come già promesso, ad istituire un servizio navetta con tragitto istituto penitenziario Torino /Fermata Metro Corso Marche angolo Corso Francia tanto per il personale di Polizia Penitenziaria, comparto funzioni centrali, volontari, quanto per i familiari della popolazione detenuta".