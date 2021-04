Torino capitale dell'intelligenza artificiale, Gancia (Lega): "Una vittoria per tutto il Piemonte"

Dal Piano presentato sabato dal Governo arriva la conferma che il Centro Italiano per l'Intelligenza Artificiale avrà sede a Torino. Una conferma che trova il plauso anche di Gianna Gancia, europarlamentare della Lega. "Questa notizia rappresenta una vittoria per la città e per il Piemonte, che vedono riconosciuta l'assoluta centralità della Regione nel rilancio dell'economia del nostro Paese, con uno sguardo rivolto al futuro".