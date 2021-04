La staffetta dei docenti precari fa tappa a Torino: “A settembre la situazione sarà catastrofica” (VIDEO)

“Anche noi vogliamo dire ai nostri studenti che ci vediamo a settembre”. E’ con questo cartello, retto da due insegnanti, che la staffetta precaria ha fatto tappa a Torino, sotto l’ufficio scolastico regionale. L’iniziativa, porta avanti dal CNPS, Coordinamento Nazionale Precari Scuola, attraverso una serie di azioni di protesta, ha voluto denunciare l’assenza di un piano straordinario di stabilizzazione dei docenti precari della scuola.

Tra i problemi sollevati dai docenti precari, quello del concorso straordinario, avviato a ottobre 2020 e terminato solo a febbraio 2021, che si è svolto in un periodo carico di tensioni, nel pieno corso di una pandemia e a ridosso di un travagliato inizio dell’anno scolastico caratterizzato da clamorosi errori di una macchinosa e raffazzonata gestione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. “Manca la stabilizzazione dei precari, non c’è un piano organico per stabilizzarli e questo ha ricadute negative per la scuola” ha spiegato Alessandra Alberti, docente di lingue e letterature inglese.

Migliaia di docenti precari con oltre tre anni di servizio sono stati esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso straordinario, circa settemila docenti non hanno potuto svolgere le prove perché in quarantena o impossibilitati a recarsi nella sede assegnatagli. “Cambiamo spessissimo scuola e questo va in barba alla continuità didattica”.

Con l’anno scolastico che ormai volge al termine, per settembre 2021 la situazione rischia di essere drammatica: “Sarà catastrofica, il concorso straordinario non risolve i problemi. I posti sono pochissimi, spalmati in tre anni. Mancano le date delle prove suppletive, delle quali non si sa nulla”.

Ecco perché i docenti precari hanno presentato la loro soluzione: un percorso transitorio formativo di durata annuale che immetta in ruolo i docenti precari che abbiano superato i 3 anni di servizio su materia e/o sostegno. Questa modalità permetterebbe ai docenti precari la stabilizzazione e il conseguimento del titolo professionalizzante. Su questa base si potrà costruire un percorso strutturale a regime anche per i docenti più giovani e aspiranti tali che vorranno intraprendere il meraviglioso lavoro dell’insegnante.

“La scuola viene considerata l’ultimo fanalino di coda: chiediamo che il Recovery Plan stanzi fondi sostanziosi alla scuola pubblica” ha concluso la docente, ricordando come la staffetta precaria non sia altro che l’antipasto dello sciopero della scuola indetto per il 6 maggio.