Il Concerto dal balconcino è legale. Assolti Daria e Maksim [VIDEO]

Il Concerto dal balconcino è legale e può continuare. Lo ha deciso oggi il tribunale di Torino, che ha assolto "perché il fatto non sussiste" Daria Spada e Maksim Cristan, i due musicisti ideatori dello spettacolo, organizzato ogni domenica, dalle 17 alle 18, dal balcone di casa dei due artisti, nel cuore del Quadrilatero romano. In oltre nove anni la coppia, invitando artisti di ogni genere, ha organizzato più di 400 eventi.

Poi un esposto del vecchio amministratore di condominio ha dato il via al procedimento giudiziario, conclusosi oggi dopo due anni e mezzo di udienze, dodici in tutto. Lo scorso 3 febbraio la Procura aveva chiesto l'assoluzione dei due imputati, con il pm che aveva spiegato come "la loro è un'attività culturale rara nel nostro Paese e dagli accertamenti tecnici, così come dalle testimonianze, non è emerso che provocasse disturbo a un numero indiscriminato di persone".