Rsa, "Attenti alle generalizzazioni, i trattamenti terapeutici vengono sempre svolti con attenzione"

"La descrizione della situazione nelle RSA non può sottostare a facili generalizzazioni che facciano risaltare solo alcuni aspetti dell’assistenza rivolta agli ospiti anziani e fragili presenti nelle strutture". Ad affermarlo è il Tavolo Interassociativo del settore assistenziale socio-sanitario, che così commenta quanto detto ieri dal Difensore Civico in Coniglio regionale, ossia che "in Piemonte si fa largo uso di strumenti di contenzione meccanica per tenere gli ospiti legati a letti, sedie e carrozzine".

"In tema di trattamenti terapeutici, dalle dichiarazioni fatte dal difensore civico del Piemonte emerge una descrizione caratterizzata da una grande generalizzazione, quando, invece, i trattamenti terapeutici e le relative contenzioni adottate nelle Rsa sono da queste sempre affrontate come questioni delicate che non si possono prestare né a generalizzazioni né a strumentalizzazioni di sorta".